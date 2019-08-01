Происшествия

В Псковском районе полицейскими раскрыт угон автомобиля

В ОМВД России по Псковскому району обратился мужчина. Гражданин заявил, что ночью от дома в СНТ «Восток» угнали его автомобиль «ЗАЗ Шанс».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий подозреваемый в этом преступлении был установлен и задержан. Им оказался 28-летний неработающий местный житель. Ранее этот молодой человек уже неоднократно был судим, в том числе и за угон.

В настоящее время автомашина изъята, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 «Угон» УК РФ.