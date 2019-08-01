Происшествия

В Великих Луках задержали мужчину, подозреваемого в хищении

4 августа около 10 часов находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на проспекте Гагарина, поступил сигнал «Тревога», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку водки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.