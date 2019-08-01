Происшествия

Лжебанкиры обманули великолучанку

Мошенники обманули очередную великолучанку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 3 августа женщине 1969 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

Неизвестный сообщил великолучанке, что с ее карты незаконно переводят деньги на другой счет. После этого на телефон гражданки начали поступать смс-сообщения, информацию из которых женщина сообщила незнакомцу.

После этого с ее счета списали 6000 рублей. Великолучанка позвонила на «горячую линию» банка, где ей сообщили, что она попалась на удочку мошенника.