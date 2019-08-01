Происшествия

Бани горели в ряде районов Псковской области на минувших выходных

Баня горела 3 августа в Великолукском районе. В 06.12 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Русаново. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, в бане огнем поврежден потолок на площади 2 кв. м, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также 3 августа в 11.27 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в Псковском районе, в СНТ «Сады Высоцкие». В результате пожара сгорела хозпостройка. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяйки.

В 19.29 3 августа поступило сообщение о возгорании бани в Палкинском районе в деревне Красино. В бане огнем повреждены стена и потолочное перекрытие. Причина пожара - перекал, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 19.38 3 августа сгорела баня в Великолукском районе в деревне Полибино. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в бане.

В 00.01 4 августа поступило сообщение о возгорании бани в Дновском районе в деревне Белошкино. В бане сгорела кровля. Причина пожара - неисправность дымовой трубы. Спасены трактор и дрова.

В 17.45 4 августа поступило сообщение о возгорании в бане в Острове на переулке Песочный. В бане сгорела кровля по всей площади, огнем поврежден предбанник. Причина пожара - замыкание проводки в бане.