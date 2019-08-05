Происшествия

Жителя Печор, превратившего свою квартиру в наркопритон, привлекли к ответственности

Прокурор Печорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе расследования установлено, что в период с 19 октября по 15 ноября 2018 года мужчина систематически предоставлял помещение своей квартиры для потребления наркотических средств жителям города Печоры, употребляя совместно с ними принесенные ими наркотики.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.232 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.