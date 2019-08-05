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Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной в Пскове, чтобы избежать наказания за ее изнасилование

Пскович убил девушку и поджег квартиру на улице Инженерной в Пскове, чтобы избежать наказание за ее изнасилование. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, задержанному по подозрению в совершении преступления мужчине предъявлено обвинение в квалифицированном убийстве.

По версии следствия, к преступлению причастен 35-летний местный житель, который в результате совместной работы следователей и полицейских задержан 3 августа в процессуальном порядке и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Органы следствия полагают, что в ночь на 3 августа задержанный, находясь в гостях у потерпевшей, совершил в отношении хозяйки квартиры преступление на сексуальной почве. Опасаясь, что последняя обратиться за помощью в правоохранительные органы, он нанес девушке множественные ножевые ранения, после чего поджег квартиру и скрылся.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений.

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Напомним, следственным отделом по г.Пскову следственного управления СК России по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения 3 августа в ходе тушения пожара в своей квартире на ул.Инженерной в г.Пскове тела 18-летней девушки с множественными ножевыми ранениями.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в квалифицированном убийстве (п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ). В ближайшее время следователи будут добиваться изоляции данного лица от общества.