Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной в Пскове, чтобы избежать наказания за ее изнасилование

Пскович убил девушку и поджег квартиру на улице Инженерной в Пскове, чтобы избежать наказание за ее изнасилование. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, задержанному по подозрению в совершении преступления мужчине предъявлено обвинение в квалифицированном убийстве.
По версии следствия, к преступлению причастен 35-летний местный житель, который в результате совместной работы следователей и полицейских задержан 3 августа в процессуальном порядке и сейчас находится в изоляторе временного содержания.
Органы следствия полагают, что в ночь на 3 августа задержанный, находясь в гостях у потерпевшей, совершил в отношении хозяйки квартиры преступление на сексуальной почве. Опасаясь, что последняя обратиться за помощью в правоохранительные органы, он нанес девушке множественные ножевые ранения, после чего поджег квартиру и скрылся.
Изучение личности данного лица показало, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений.
Напомним, следственным отделом по г.Пскову следственного управления СК России по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения 3 августа в ходе тушения пожара в своей квартире на ул.Инженерной в г.Пскове тела 18-летней девушки с множественными ножевыми ранениями.
В настоящее время ему предъявлено обвинение в квалифицированном убийстве (п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ). В ближайшее время следователи будут добиваться изоляции данного лица от общества.