Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Женщина на рыбалке: экипировка
Дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
Некролог о Телеграме
Тень выборов
100 тысяч рублей за второго ребенка
Убрать нельзя оставить
Телефон прямого эфира 56-73-72
Трагедия в Острове
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
 
 
 
ещё Происшествия 05.08.2019 12:070 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной в Пскове, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 05.08.2019 12:070 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной в Пскове, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 05.08.2019 11:101 Жителя Печор, превратившего свою квартиру в наркопритон, привлекли к ответственности 05.08.2019 10:410 Бани горели в ряде районов Псковской области на минувших выходных 05.08.2019 09:450 Лжебанкиры обманули великолучанку 05.08.2019 09:320 Из-за поджога горела квартира на Инженерной, где найдена убитой 18-летняя девушка
 
 
 
Самое популярное 04.08.2019 20:570 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна 03.08.2019 20:310 Множественные ножевые ранения обнаружены на теле девушки в сгоревшей квартире на улице Инженерной в Пскове 02.08.2019 17:190 Первый канал приехал на съемки в Псково-Печерский монастырь 03.08.2019 19:550 Девушка погибла при пожаре в доме на улице Инженерной в Пскове 02.08.2019 10:003 Новый магазин открылся в ТРК «Акваполис»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной в Пскове, чтобы избежать наказания за ее изнасилование

05.08.2019 12:07|ПсковКомментариев: 1

Пскович убил девушку и поджег квартиру на улице Инженерной в Пскове, чтобы избежать наказание за ее изнасилование. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, задержанному по подозрению в совершении преступления мужчине предъявлено обвинение в квалифицированном убийстве.

По версии следствия, к преступлению причастен 35-летний местный житель, который в результате совместной работы следователей и полицейских задержан 3 августа в процессуальном порядке и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Органы следствия полагают, что в ночь на 3 августа задержанный, находясь в гостях у потерпевшей, совершил в отношении хозяйки квартиры преступление на сексуальной почве. Опасаясь, что последняя обратиться за помощью в правоохранительные органы, он нанес девушке множественные ножевые ранения, после чего поджег квартиру и скрылся.

Изучение личности данного лица показало, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений.

Напомним, следственным отделом по г.Пскову следственного управления СК России по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения 3 августа в ходе тушения пожара в своей квартире на ул.Инженерной в г.Пскове тела 18-летней девушки с множественными ножевыми ранениями.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в квалифицированном убийстве (п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ). В ближайшее время следователи будут добиваться изоляции данного лица от общества.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 1355 человек
05.08.2019, 12:071 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной в Пскове, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 05.08.2019, 11:560 Павел Чернов предоставил в ТИК Пскова неполный пакет документов для участия в довыборах в гордуму по 13-му округу 05.08.2019, 11:391 «Постскриптум»: Ситуация на «Псковавиа» и пробуксовка проектов по благоустройству Пскова 05.08.2019, 11:250 Подведены итоги конкурса фотографий с «Нашествия»
05.08.2019, 11:180 Псковская область получила дополнительные средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 05.08.2019, 11:101 Жителя Печор, превратившего свою квартиру в наркопритон, привлекли к ответственности 05.08.2019, 11:040 В Пскове военнослужащего оштрафовали за использование заведомо подложного диплома 05.08.2019, 10:550 В Псковской области начнет работу «горячая линия» связи с избирателями
05.08.2019, 10:470 Дом на улице Гдовской в Пскове введен в эксплуатацию 05.08.2019, 10:421 Эксперты предрекли рецессию в экономике России уже в 2019 году 05.08.2019, 10:410 Бани горели в ряде районов Псковской области на минувших выходных 05.08.2019, 10:250 Сертификаты по программе «Подарок новорожденному» получили семьи железнодорожников в городе Дно
05.08.2019, 10:190 Пенсионер сбил женщину на Рижском проспекте 05.08.2019, 10:120 Более 548 тыс. пассажиров перевезено «Ласточками» между Петербургом и Псковом за год 05.08.2019, 09:551 Лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей 05.08.2019, 09:500 Мужчина погиб в ДТП в Стругокрасненском районе, два человека госпитализированы
05.08.2019, 09:450 Лжебанкиры обманули великолучанку 05.08.2019, 09:320 Из-за поджога горела квартира на Инженерной, где найдена убитой 18-летняя девушка 05.08.2019, 09:300 Вечер памяти Павла Адельгейма пройдет сегодня в Пскове 05.08.2019, 09:220 15 азиатов в лесу в Красногородском районе пытались перейти границу с ЕС
05.08.2019, 09:150 Разговор по душам: для чего в псковских храмах перед крещением обязательно проводятся огласительные беседы 05.08.2019, 09:000 Заморское блюдо с псковским акцентом: готовим бургер по-русски с «Деревней Соловьи» 05.08.2019, 08:510 Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка 05.08.2019, 08:370 Российские десантники выйдут седьмыми на старт «Десантного взвода»
05.08.2019, 08:280 Минфин запустит «народные» облигации в новом формате до конца сентября 05.08.2019, 08:190 Всего на 1 тысячу рублей выросла зарплата офис-менеджеров в Пскове с конца прошлого года 05.08.2019, 08:152 Юлия Пересильд поделилась способом снятия стресса на видео 05.08.2019, 08:030 Поезд «Сапсан» почти час простоял в пути из-за гибели зацепера
04.08.2019, 22:060 Полиция напоминает об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов 04.08.2019, 21:450 Названы регионы с самым большим числом пациентов с наркозависимостью 04.08.2019, 21:200 Фотофакт: Следы праздника у памятника Александру Невскому 04.08.2019, 21:162 Французскому изобретателю удалось пересечь Ла-Манш на летающей доске
04.08.2019, 20:570 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна 04.08.2019, 20:450 Россияне 700 тысяч раз попадали в базу судебных приставов за курение 04.08.2019, 20:311 В Брянске замдиректора банка сняла со счета клиента более 10 млн рублей 04.08.2019, 20:050 Третий случай стрельбы по толпе произошел в США за сутки
04.08.2019, 19:380 «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии 04.08.2019, 19:111 Великолучанка, ребенок которой погиб после падения из окна, найдена мертвой 04.08.2019, 18:4010 В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы 04.08.2019, 18:090 В Великих Луках задержали мужчину, подозреваемого в хищении
04.08.2019, 17:412 Полиция Пскова предупреждает об угрозе угона велосипеда 04.08.2019, 17:114 Авиация Минобороны потушила почти 700 тысяч га пожаров в Сибири 04.08.2019, 16:400 Власти Пскова поздравили железнодорожников с профессиональным праздником 04.08.2019, 16:092 Умер певец Вилли Токарев
04.08.2019, 15:590 Сборная России побила рекорд «Танкового биатлона» 2017 года 04.08.2019, 15:280 День железнодорожника отметили в Пскове 04.08.2019, 15:000 Названы регионы с наибольшим числом пациентов с алкогольной зависимостью 04.08.2019, 14:280 Пресс-служба ПсковГУ стала лауреатом всероссийского конкурса
04.08.2019, 14:001 В Псковском районе полицейскими раскрыт угон автомобиля 04.08.2019, 13:291 Александр Котов поздравил железнодорожников с профессиональным праздником 04.08.2019, 13:131 В Псковской области 3 межрайонных больницы получили по мобильному медкомплексу с маммографом и томографом 04.08.2019, 13:005 Первый день автошоу в Пскове. ФОТО
04.08.2019, 12:456 Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич совершила каминг-аут 04.08.2019, 12:290 Звезда сериала «Счастливы вместе» отметила день рождения в Печорах 04.08.2019, 11:580 В ПсковГУ вновь откроется «Школа общественно-политического лидера» 04.08.2019, 11:300 В Гдове откроется выставка «Нет возраста у творчества»
04.08.2019, 10:590 Пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке и в Сибири выплатили более 2 млрд рублей 04.08.2019, 10:310 Законы, вступающие в силу 4 августа 04.08.2019, 10:000 Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников российских железных дорог 04.08.2019, 09:290 В работе Instagram произошел сбой
04.08.2019, 09:000 Администрация Великих Лук поздравляет c Днем железнодорожника 03.08.2019, 22:243 Михаил Ведерников договорился с главой Краснодарского края делить пополам расходы на субсидирование авиарейса Сочи - Псков 03.08.2019, 22:190 Instagram и WhatsApp переименуют 03.08.2019, 21:580 В Техасе неизвестные расстреляли посетителей торгового центра
03.08.2019, 21:528 «ОВД-инфо»: На акции протеста в Москве задержано более 800 человек 03.08.2019, 21:400 Мастер-класс по адаптивному вейкбордингу состоялся в псковском «Вейк Парке» 03.08.2019, 21:110 Жителям Пушкинских Гор напомнили правила пожарной безопасности 03.08.2019, 20:454 Евгений Минченко: Нам заявляют, что на выборах люди могут выбрать не того - но ведь и назначить могут не того
03.08.2019, 20:310 Множественные ножевые ранения обнаружены на теле девушки в сгоревшей квартире на улице Инженерной в Пскове 03.08.2019, 19:550 Девушка погибла при пожаре в доме на улице Инженерной в Пскове 03.08.2019, 19:3315 На несанкционированной акции в Москве задержали около 600 человек 03.08.2019, 19:270 Вечер памяти Павла Адельгейма состоится в Пскове
03.08.2019, 19:021 Выяснилось, на чем зарабатывают Бузова и Собчак 03.08.2019, 18:500 С сегодняшнего дня поезда «Ласточки» курсируют до Печор 03.08.2019, 18:080 Великолучанин погасил долг после наложения запрета на регистрационные действия с квартирой 03.08.2019, 17:200 На несколько дней остановка «ул. Маргелова» переносится на 100 метров
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.