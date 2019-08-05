Происшествия

34-летний пскович украл из магазина на Зобова косметику

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии.

4 августа около 20:30 часов находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице Зобова совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции