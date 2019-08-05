Происшествия

Росгвардейцы задержали девушку, похитившую мобильный телефон и деньги, на автостанции в Опочке

В Опочке росгвардейцы задержали девушку, подозреваемую в краже.

4 августа около 18 часов находившийся на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил ориентировку о том, что из дома в деревне Лобово неизвестная девушка похитила мобильный телефон и деньги в сумме 3000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии.

Получив описание подозреваемой, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии организовал поисковые мероприятия. В результате, на автостанции в Опочке подозреваемая была задержана. Ею оказалось 27-летняя жительница деревни Глубокое.

Похищенное изъято.