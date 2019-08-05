Происшествия

Россиянина привлекут к ответственности за недостоверную таможенную декларацию

На таможенном посту МАПП Бурачки (российско-латвийская граница) Псковской таможни в результате таможенного контроля транспортного средства, принадлежащего гражданину Российской Федерации, въезжающего на таможенную территорию Евразийского экономического союза, выявлено перемещение незадекларированного товара, сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Гражданин подал пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый товар. В поданной таможенному инспектору заполненной пассажирской таможенной декларации гражданин указал наличие перевозимого товара: 3 мотоцикла, запчасти к мотоциклам, спортивная форма; общая указанная стоимость товара - 4000 Евро; общий вес брутто - 400 кг.

В результате таможенного осмотра транспортного средства «Мерседес-Бенц», было установлено, что в грузовом отделении автомобиля находится и незадекларированный по установленной письменной форме товар в количестве 223 грузовых мест: переднее колесо марки Dunlop, 2 задних колеса марки Dunlop, переднее колесо марки Pirelli, заднее колесо той же марки, 3 передних колеса, заднее колесо, 2 покрышки, новые топливные баки, 4 задних вилки для мотоцикла, 19 литров моторного масла, 7 комплектов передних амортизаторов для мотоциклов, 4 заборника воздушного фильтра, 2 подножки мотоцикла с комплектом креплений, 11 декоративных накладок на корпус мотоцикла и другие части мотоциклов.

Кроме того, перемещался новый спортивный мотоцикл марки КТМ, в сборе с рулем, баком, глушителем, сиденьем, 2 новых спортивных мотоцикла марки Yamaha, двигатели для мотоциклов. Общий вес товара составил 1082 килограмма.

По заключению эксперта, общая рыночная стоимость всего перемещаемого товара составляет более 6,3 миллиона рублей. Рыночная стоимость товара - предмета административного правонарушения (стоимость общей товарной партии за вычетом товара, который был задекларирован: 3 мотоцикла в сборе, 2 коробки передач) составила более 4,3 миллиона рублей.

По факту недекларирования товаров возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.