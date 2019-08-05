Происшествия

В Псковскую область пытались незаконно ввезти более 213 тонн продукции животного происхождения

В период с 1 по 31 июля текущего года государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, осуществляющие ветеринарный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации и на постах ветеринарного контроля на российско-белорусском участке, расположенных в Псковской области, выявили 22 нарушения ветеринарного законодательства при перемещении продукции животного происхождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

С нарушениями ветеринарного законодательства на территорию Российской Федерации пытались ввезти: сыр, итальянские мясные деликатесы, мёд, говяжью печень, окорока и шкурки куриные, мясо индейки, рыбу и рыбную продукцию (лосось, скумбрия, брюшки и хребты лосося, рыбные консервы), корма для домашних питомцев, а также живых животных.

Причинами запрета ввоза товаров и животных послужило отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара, невыполнение ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, нарушение Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на Таможенной границе и территории ЕАЭС. Также был установлен факт невыполнения физическим лицом требований Административного регламента Россельхознадзора, выразившийся в отсутствии разрешения на вывоз животного в коммерческих целях с территории РФ.

В июле изъята из оборота и уничтожена рыбная продукция, общим весом более 22 тонн, перемещаемая без ветеринарных сопроводительных документов. Брюшки лосося, общим весом 81 килограмм, с маркировочными этикетками, согласно которым рыбная продукция произведена предприятием Нидерландов, уничтожены в рамках реализации Указа Президента РФ от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». На остальной части брюшек и хребтов лосося были выявлены очевидные следы замены этикеток, повреждения упаковок и признаки дефростации товара.

Общий вес продукции животного происхождения, которая в соответствии с законодательством РФ возвращена на сопредельные территории, составил 122,84 тонны, а количество животных – 223 головы.

После устранения нарушений часть товаров была разрешена к ввозу на территорию Российской Федерации, общий вес такой продукции составил более 67 тонн.