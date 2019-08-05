Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 18-летней псковички заключен под стражу

Предполагаемый злоумышленник, задержанный за убийство 18-летней псковички, по ходатайству следствия на ближайшие два месяца заключен под стражу с содержанием в следственном изоляторе. Об этом стало известно из собственных источников.

Ранее сообщалось, что пскович убил девушку и поджег квартиру на улице Инженерной в Пскове, чтобы избежать наказание за ее изнасилование. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, задержанному по подозрению в совершении преступления мужчине предъявлено обвинение в квалифицированном убийстве.

По версии следствия, к преступлению причастен 35-летний местный житель, который в результате совместной работы следователей и полицейских задержан 3 августа в процессуальном порядке и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Органы следствия полагают, что в ночь на 3 августа задержанный, находясь в гостях у потерпевшей, совершил в отношении хозяйки квартиры преступление на сексуальной почве.

Опасаясь, что последняя обратиться за помощью в правоохранительные органы, он нанес девушке множественные ножевые ранения, после чего поджег квартиру и скрылся. Изучение личности данного лица показало, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).