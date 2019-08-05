Происшествия

Семь построек сгорели в псковских Соловьях

Три пожара произошли в Псковской области за минувшие сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 15.45 5 августа поступило сообщение о возгорании в бане в Опочке на улице Олимпийской. В бане выгорел предбанник. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в бане.

В 01.29 6 августа поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении в деревне Соловьи. В результате пожара сгорело семь неэксплуатируемых бесхозных строений общей площадью 300 кв. м. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 03.47 6 августа поступило сообщение о возгорании в гараже в Себеже на улице Матросова. В результате пожара в гараже закопчена кровля. Причина возгорания - поджог, потушено до прибытия пожарных частей.