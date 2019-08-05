Происшествия

Сотрудники псковского Россельхознадзора вернули в Латвию 20 тонн куриного мяса

В минувшие выходные должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» запрещен ввоз 20 тонн замороженного мяса курицы механической обвалки, которое часто используется при изготовлении колбасных изделий. Мясная продукция следовала автомобильным транспортом из Латвии в адрес индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Республике Казахстан.

При проведении документарной проверки инспекторами Управления было выявлено, что в ветеринарный сертификат страны-экспортёра внесены изменения, которые не заверены подписью выдавшего его должностного лица и печатью учреждения государственной ветеринарной службы Латвии.

Ввоз куриного мяса механической обвалки на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.