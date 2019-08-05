Происшествия

С карты великолучанки телефонные мошенники списали 80 тыс. рублей

Мошенники орудуют в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, в августе великолучанка 1984 года рождения разместила объявление о продаже детской коляски. 5 августа ей позвонил неизвестный мужчина и изъявил желание купить данную вещь, кроме того, гражданин пообещал перевести на карту предоплату. Доверчивая женщина продиктовала данные своей карты, после этого ей пришло СМС о списании 9000 рублей, женщина незамедлительно сообщила о мошенничестве в полицию.



2 августа местной жительнице 1967 года рождения позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с ее карты несанкционированно списывают деньги, для предотвращения ситуации женщине необходимо было продиктовать данные ее карты. После этого с ее счета списали все средства.



Такая же ситуация произошла и с великолучанкой 1966 года рождения. С ее карты списали 80 000 рублей.

По данным фактам полиция города проводит проверку. Номера, с которых звонили гражданам, зарегистрированы в Москве.