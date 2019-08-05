Происшествия

Сирота получила благоустроенную квартиру в Дно после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Дновского района по обращению местного жителя, имеющего статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Дновского района не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением, в результате чего он вынуждена была длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиру, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной прокуратуры.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации Дновского района об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сирота обеспечен благоустроенной квартирой в городе Дно.

Работа по защите прав и законных интересов социально незащищенных граждан продолжается.