Происшествия

За сутки еще 7 жителей региона стали жертвами дистанционного хищения денег с банковских счетов

В Псковской области участились случаи дистанционного хищения денежных средств со счетов граждан. Полиция отмечает, что во всех описываемых случаях потерпевшие сами сообщают злоумышленникам реквизиты своих банковских карт, с которых впоследствии пропадают деньги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, за минувшие сутки жертвами нечистых на руку лиц стали 8 жителей региона. Общая сумма похищенного почти 330 тысяч рублей.

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Порхова и Острова на мобильный телефон позвонили неизвестные и представились работником службы безопасности банка. Злоумышленники сообщили, что с банковского счета граждан незаконно пытаются похитить денежные средства. Чтобы отменить операцию необходимо по телефону сообщить номер карты и смс-пароль. После передачи банковских данных со счетов заявителей списывались денежные средства.

По данным фактам ведется проверка. Установлено, что телефоны звонивших зарегистрированы в Москве.

УМВД России по Псковской области в очередной раз напоминает гражданам, что подобное общение с незнакомцами по телефону или в сети Интернет может привести к совершению преступления. Никому ни под каким предлогом не сообщайте данных своих счетов и иной информации, позволяющей злоумышленникам получить доступ к вашим сбережениям.