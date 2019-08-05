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Бывшего сотрудника исправительной колонии в Себеже будут судить по обвинению в получении взятки и наркопреступлении

Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области в п.Сосновый Бор Себежского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», «г» ч.4 ст.228-1 (незаконный оборот наркотических средств), ч.3 ст.290 (получение взятки), ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.3 ст.30, ч.3 ст.290 (покушение на получение взятки) УК РФ.

По версии следствия, 1 ноября 2018 года сотрудник исправительной колонии строгого режима за взятку в виде денег в размере 20 тысяч рублей пронес на территорию исправительного учреждения и передал осужденному за разбой наркотическое средство (гашиш).

4 ноября 2018 года сотрудник был задержан в подъезде дома в г.Себеже при получении наркотического средства в крупном размере (гашиш), которое намеревался за вознаграждение в размере 50 тысяч рублей пронести на территорию исправительного учреждения для передачи спецконтингенту.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками МО МВД России «Себежский», которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Задержанный сотрудник уволен из органов уголовно-исполнительной системы по отрицательным мотивам.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.