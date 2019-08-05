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Прокуратура: На парковках у пушкиногорских магазинов не предусмотрены места для инвалидов

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» стоянки автотранспортных средств возле зданий магазинов «Магнит» (АО «Тандер»), «Пятерочка» (ООО «Агроторг»), «Великолукский мясокомбинат» (ООО «Флуидор») не оснащены специальными указателями мест для парковки (стоянки) специальных транспортных средств инвалидов, места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке не предусмотрены.

В этой связи прокурором района в адрес руководителей юридических лиц внесены представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, сроки устранения нарушений согласованы с прокуратурой района.

Реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.