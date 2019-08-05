Происшествия

Двое великолучан проломили крышу склада и украли запчасти от трактора

Сотрудниками МО МВД России «Великолукский» по горячим следам задержаны двое местных жителей, подозреваемых в хищении запасных частей для техники на сумму более 70 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, молодые люди проломили крышу складского помещения в деревне Никулино и украли хранившиеся там запчасти от трактора.

В ходе проведенных мероприятий подозреваемые были задержаны и дали признательные показания. В настоящее время по данному факту проводится проверка.