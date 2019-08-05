Происшествия

Автомобили горели в Палкино и Стругах Красных

7 августа в 00.56 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Промышленная в Стругах Красных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, горел «ВАЗ-11183» 2006 года выпуска. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 03.41 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на улице Островской в Палкино. В результате пожара сгорела кровля по всей площади, в автомобиле «Киа Спортейдж» выгорел моторный отсек, салон, крыша, также повреждены колеса. Причина пожара - занесение постороннего источника огня.