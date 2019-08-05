Происшествия

Фальшивая пятитысячная купюра обнаружена в финансовом учреждении города

В Пскове выявлена пятитысячная купюра с признаками подделки. По имеющимся данным, 6 августа в одном из финансовых учреждений города была обнаружена банкнота достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По данному факту проводится проверка.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь эту купюру сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.