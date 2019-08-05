Происшествия

22-летняя псковичка обокрала магазин на Рижском проспекте

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали девушку, подозреваемую в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

6 августа около 23:30 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.

Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность