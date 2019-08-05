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Мошенники под видом руководителя псковского Роспотребнадзора пытаются обмануть псковских предпринимателей и организации

07.08.2019 12:37|ПсковКомментариев: 0

Управление Роспотребнадзора по Псковской области информирует руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей о том, что в регионе орудуют телефонные мошенники.

В адрес Управления поступает информация об участившихся случаях телефонных звонков неизвестных лиц от имени руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука к предпринимателям и руководителям ряда организаций области с предложениями приобрести за деньги пакет документов, необходимых во время проверки, что на самом деле не соответствует действительности.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области просит руководителей предприятий области всех форм собственности при возникновении подобных ситуаций немедленно обращаться в правоохранительные органы, а также в Управление Роспотребнадзора по Псковской области по телефону «горячей линии» (8112) 66-28-20 и телефону доверия (8112) 72-19-10.

С информацией по проведению плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Псковской области можно ознакомиться на сайте прокуратуры Псковской области.

Теги: #Роспотребнадзор #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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