Происшествия

Великолучане вновь пострадали от «банковских» мошенников

5 августа жителю Великих Лук 1990 года рождения позвонил мужчина и представился якобы сотрудником банка. Он сообщил, что с его банковского счета пытаются снять деньги. Незнакомец порекомендовал парню выполнить его инструкцию для предотвращения хищения. В итоге молодой человек продиктовал незнакомому гражданину все данные карты. Великолучанин лишился 26 00 рублей. По данному факту заведено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе города.



В этот же день мошенники обманули и жительницу Великолукского района 1969 года рождения. Женщина также пообщалась по телефону с «сотрудником банка». Неизвестный убедил, что ее карта заблокирована, а для надежности и сохранности наличных порекомендовал великолучанке перевести деньги с ее счета на другой. В результате женщина добровольно, через терминал, перевела на счет незнакомца 148 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.