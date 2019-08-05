Происшествия

Около 8 граммов каннабиса изъяли полицейские у великолучанина

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки изъяли у местного жителя около 8 граммов каннабиса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков была обследована автомашина 30-летнего подозреваемого. В транспортном средстве полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство. Как показала проведенная экспертиза, изъятое вещество является каннабисом общей массой 7,67 грамма.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ.