Происшествия

В Острове перед судом предстанет женщина по обвинению в продаже суррогата алкоголя

Островским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, подследственная приобрела спиртосодержащую жидкость, не соответствующую требованиям безопасности жизни и здоровья при использовании в пищевых целях, после чего, в целях повышения своего материального благосостояния разбавляла ее колодезной водой и реализовывала под видом пищевого продукта по месту жительства в Острове, пока 28 июня ее деятельность не была пресечена следователями и полицейскими в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий.

В ходе первоначальных следственных действий по месту жительства подозреваемой изъяты две канистры со спиртосодержащей жидкостью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.