Происшествия

В Себеже перед судом предстанет женщина за оскорбление сотрудников полиции

Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, 13 апреля 2019 года в ходе обыска по уголовному делу о краже мобильного телефона, проводимого в жилище матери заподозренного лица в одной из деревень Себежского района в соответствии с постановлением суда, обвиняемая в присутствии свидетелей высказывала оскорбительные слова и выражения в адрес сотрудников полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.