8 лет тюрьмы получил великолучанин за жестокое убийство знакомого

Собранные следственным отделом по городу Великие Луки следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 25-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч.1 ст.105 (убийство) УК РФ.

Установлено, что 22 мая 2018 года в одной из квартир в города Великие Луки между осужденным и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого последнему в результате множественных ударов кулаками и палкой по голове и туловищу были причинены телесные повреждения в виде переломов ребер с повреждением легкого, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

19 ноября 2018 года между осужденным и потерпевшим в той же квартире вновь произошел конфликт, в процессе которого злоумышленник нанес ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела. Затем он вывел истекающего кровью потерпевшего к расположенному во дворе гаражу, где вновь нанес ему множество ударов руками, ногами и палкой по различным частям тела. В результате полученных травм последний скончался на месте преступления.

Приговором Великолукского городского суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.