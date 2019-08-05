Происшествия

Впервые в Псковской области изъята поддельная 2-тысячная купюра

В регионе за первые шесть месяцев 2019 года выявлено 43 поддельных купюры Банка России номиналом 5000 рублей, 16 - номиналом 1000 рублей, 7 банкнот по 100 долларов США и одна банкнота номиналом 500 евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обнаруженных фальшивок сократилось на 26%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, впервые в области изъята из обращения поддельная банкнота достоинством 2000 рублей. По словам экспертов Банка России, мошенники попытались максимально точно воспроизвести защитные признаки, в том числе металлизированную нить на лицевой стороне и водяные знаки. Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячные банкноты Банка России.

Большая часть фальшивых банкнот сбывается в областном центре и Великих Луках. Значительное количество подделок было обнаружено в торговых точках одной из федеральных торговых сетей. Там же выявлена и первая фальшивка номиналом 2000 рублей. На станциях АЗС крупной региональной нефтепродуктовой компании с января по июнь 2019 года было обнаружено шесть банкнот, имеющих признаки подделки.

В последние годы количество выявленных поддельных банкнот в Псковской области уменьшается. Тем не менее, риск получить фальшивку остается, поэтому всегда проверяйте получаемые купюры как минимум по трем-четырем признакам подлинности.

Полный перечень признаков подлинности всех банкнот Банка России можно найти на официальном сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение позволяет в интерактивном формате рассмотреть защитные признаки на экране смартфона, а также определить их наличие на банкнотах.