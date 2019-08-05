Происшествия

Более 30 тыс. рублей, переплаченных за услугу по обращению с ТКО, возвращено жителям Псковской области

Прокуратурой Псковской области уделяется пристальное внимание состоянию законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проверками, проведенными органами прокуратуры области, выявлены многочисленные нарушения жилищного законодательства, допускаемые управляющими организациями в процессе управления жилищным фондом.

Так, установлены факты двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, управляющими жилищным фондом и региональным оператором по обращению с ТКО, что потребовало внесения мер прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых гражданам возвращены неправомерно взысканные средств в сумме более 30 тыс. рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Рядом горрайпрокуроров выявлялись факты ненадлежащего исполнения управляющими организациями требований законодательства при содержании общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах области, в связи с чем директора организаций привлекались к административной ответственности по постановлениям прокуроров.

Выявлен ряд нарушений законодательства в сфере газоснабжения, что выразилось в непроведении проверок состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

Продолжают иметь место нарушения законодательства о ГИС ЖКХ, что выражается в неразмещении в системе отчетов об управлении многоквартирными домами, информации о нормативах потребления коммунальных услуг, о количестве жилых и нежилых помещений в управляемых домах, о способах формирования фондов капитального ремонта и документах, на основании которых сделан данный выбор, в связи с чем горрайпрокурорами в суда направлялись исковые заявления об обязании управляющих организаций разместить указанные сведения.

В истекшем периоде 2019 года повсеместно установлены факты неисполнения органами местного самоуправления обязанности по осуществлению контроля за использованием объектов жилищно-коммунального хозяйства, проведению работ, направленных на своевременное и надлежащее предоставление гражданам коммунальных услуг.

Всего же в 1 полугодии 2019 года в сфере ЖКХ органами прокуратуры области выявлено 797 нарушений закона (АППГ – 606), с целью устранения которых принесено 11 протестов на незаконные правовые акты (АППГ – 5), внесено 192 представления (АППГ – 175), по представлениям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 135 лиц (АППГ – 113), к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 16 лиц (АППГ – 26), о недопустимости нарушения законов предостережено 53 лица (АППГ – 42), в суд направлено 5 исков (АППГ – 13), в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен 1 материал, по результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело.

Реальное устранение выявленных нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры.