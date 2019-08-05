Происшествия

В Пыталово полицейскими задержан подозреваемый в краже триммера

Из дома по улице Пушкинской в городе Пыталово совершена кража триммера стоимостью 16 тысяч рублей. Полицией установлено, что злоумышленник проник в жилое помещение через окно.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМД России по Псковской области, в ходе проведенных мероприятий сотрудниками отделения МВД России по Пыталовскому району была установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 33-летний местный житель. Ранее он уже был судим за кражу.

В настоящее время стражи порядка провели обыск в жилище задержанного и изъяли похищенное имущество. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» УК РФ.