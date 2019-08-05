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Происшествия

4 жителя Псковского региона стали жертвами дистанционного хищения денег с банковских счетов

08.08.2019 11:59|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области участились случаи дистанционного хищения денежных средств со счетов граждан. Полиция отмечает, что во всех описываемых случаях потерпевшие сами сообщают злоумышленникам реквизиты своих банковских карт, с которых впоследствии пропадают деньги.

Так, за минувшие сутки жертвами нечистых на руку лиц стали еще 4 жителя региона. Общая сумма похищенного более 50 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителям Пскова и Великих Лук на мобильный телефон позвонили неизвестные и представились работником службы безопасности банка. Злоумышленники сообщили, что с банковского счета граждан незаконно пытаются похитить денежные средства. Чтобы отменить операцию необходимо по телефону сообщить номер карты и смс-пароль. После передачи банковских данных со счетов заявителей списывались денежные средства.

По данным фактам ведется проверка. Установлено, что телефоны звонивших зарегистрированы в Москве.

УМВД России по Псковской области в очередной раз напоминает гражданам, что подобное общение с незнакомцами по телефону или в сети Интернет может привести к совершению преступления. Никому ни под каким предлогом не сообщайте данных своих счетов и иной информации, позволяющей злоумышленникам получить доступ к вашим сбережениям!

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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