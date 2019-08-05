Происшествия

Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода товарных вагонов

Железнодорожники восстановили движение через станцию Старая Русса в Новгородской области, прерванное из-за схода вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

«Движение поездов на участке Бологое-Дно осуществляется в штатном режиме», - говорится в релизе.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ОЖД, станция является двухпутной, в результате ЧП был нарушен габарит одного из путей, что привело к закрытию второго.

По информации пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, в настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка.

Как сообщалось, около 3.45 мск в Старой Руссе сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. Ликвидацией последствий занимались сотрудники восстановительных поездов со станций Бологое и Псков. Причина происшествия устанавливается.

В связи с инцидентом поезд сообщением Москва-Псков задержался на 4 часа 50 минут.

Фото: группа «ВКонтакте» ЧП «Старая Русса».