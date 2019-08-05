Происшествия

Белоруса, подозреваемого в серии разбоев, задержали в Опочке

Сотрудниками уголовного розыска на территории Опочецкого района задержан гражданин Республики Беларусь, который подозревается в совершении серии вооруженных разбойных нападений на торговые точки в Смоленской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Благодаря налаженному взаимодействию с коллегами из Республики Беларусь, псковскими оперативниками была получена информация о возможном местонахождении подозреваемого.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД и коллегами из Опочки разыскиваемый был задержан. В настоящее время он передан смоленским коллегам.