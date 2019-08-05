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В Великих Луках 19-летний наркоторговец получил 5,5 лет колонии

Собранные следственным отделом по Великим Лукам доказательства признаны городским судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему местному жителю. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Великолучанин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 4 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и части 1 статьи 228 (приобретение и хранение наркотических средств) УК РФ.

«Установлено, что 23 мая 2018 года осужденный, находясь в автомашине такси, припаркованной возле одного из домов на проспекте Гагарина в г.Великие Луки, за денежное вознаграждение сбыл наркотическое средство в крупном размере девушке, с которой договорился о встрече через социальную сеть», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в следственном управлении добавили, что 27 августа 2018 года в ходе проведения обыска по месту жительства осужденного обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис (марихуана).

Изучение личности показало, что он ранее судим за совершение грабежа.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОКОН ОМВД России по Великим Лукам.