Происшествия

Невельчанин осужден на 4 месяца исправительных работ за незаконный вылов рыбы

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Приговором мирового судьи судебного участка №41 Невельского района он признан виновным в совершении преступления - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением способов массового истребления водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним.

В суде установлено, что 13 апреля 2019 мужчина, не имея разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов – рыбы, извлек из воды ранее незаконно выставленные им и принадлежащие ему четыре рыболовные лесковые сети общей длиной 360 метров, в которых находились язь, плотва, щука.

Мужчина причинил Северо-западному территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству ущерб на общую сумму 7 450 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с конфискацией в собственность государства орудий лова.

Приговор суда не вступил в законную силу.