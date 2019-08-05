Происшествия

Золотой крестик и мобильный телефон отобрал грабитель у великолучанина

В Великих Луках ограбили мужчину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, ночью 4 августа во дворе дома на проспекте Гагарина на мужчину 1985 года рождения напал неизвестный. Злодей с применением насилия отобрал у гражданина мобильный телефон и золотой крестик. Ущерб составил более 25 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый местный житель 2000 года рождения. Мобильный телефон полицейские изъяли, а вот золотое украшение преступник сбыл.

По данному факту возбуждено уголовное дело.