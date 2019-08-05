Происшествия

Еще одна великолучанка поверила лжебанкиру и лишилась денег

Еще одну великолучанку обманули телефонные мошенники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 7 августа местной жительницы 1972 года рождения на мобильный позвонил неизвестный с городского московского телефона.

Мужчина представился сотрудником банком и обманным путем узнал все банковские реквизиты великолучанки, а также код подтверждения, который пришел в смс. После чего со счета женщины списали 15 000 рублей.

По данному факту ОМВД России по г. Великие Луки возбуждено уголовное дело.