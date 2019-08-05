Происшествия

Незаконную плантацию конопли обнаружили полицейские в Бежаницком районе. ФОТО

Сотрудниками МО МВД России «Бежаницкий» установлен факт незаконного культивирования конопли в лесном массиве. Здесь, на участке примерно 400 квадратных метров неизвестными злоумышленниками выращивалось несколько сотен кустов наркосодержащего растения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При содействии коллег из областного управления по контролю за оборотом наркотиков полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументировали противоправную деятельность и установили двух подозреваемых в совершении преступления.

По версии следствия, двое братьев-великолучан, одному из которых едва исполнилось 18 лет, использовали данный участок леса для выращивания конопли и дальнейшего изготовления марихуаны.

В настоящее время по месту жительства подозреваемых следственным отделом МО МВД России «Бежаницкий» проведен обыск. В результате стражи порядка изъяли более 15 килограммов марихуаны, а также приспособления для культивирования и обработки наркотика.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области