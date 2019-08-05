Происшествия

Мошенники под предлогом прочистки вентиляции обокрали на 140 тыс. рублей псковского пенсионера

В УМВД России по городу Пскову поступило заявление от 89-летнего пенсионера. Пожилой человек сообщил, что вчера двое неизвестных (мужчина и женщина) похитили из его квартиры последние сбережения в размере 140 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что в квартиру потерпевшего незнакомцы вошли под предлогом прочистки вентиляции. Пока мужчина отвлекал хозяев, его подельница обследовала квартиру в поисках денежных средств. На беду пожилой пары деньги в этот день лежали на видном месте. После визита преступников из квартиры исчезли 140 тысяч рублей.

В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению лиц, причастных к краже, сообщили Псковской Ленте Новостей. Возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан: указанная схема хищения является распространенной в регионе. Будьте бдительны и не пускайте в свой дом посторонних лиц. Обязательно проверяйте документы и созванивайтесь с организацией, приславшей своих сотрудников по вашему адресу. Проинформируйте об этом своих пожилых родственников.