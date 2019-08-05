Происшествия

Осуждены великолукский «коллектор» и его приятель, убившие должника за 500 рублей

В Великих Луках двое мужчин признаны виновными в причинении тяжких телесных повреждений со смертельным исходом знакомому при выбивании денежного долга, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.

Установлено, что в ночь на 6 июля 2018 года злоумышленники, вспомнив про денежный долг в размере 500 рублей, нашли заброшенный дом в г. Великие Луки, в котором находился потерпевший, избили его и выкинули в окно. В результате черепно-мозговой травмы, полученной при падении, потерпевший скончался на месте преступления. Затем они, чтобы запутать следы преступления, оттащили тело к другому дому и скрылись.

Собранные следственным отделом по г.Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух местных жителей в возрасте 28 и 25 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

Приговором Великолукского городского суда каждый виновный приговорен к 7 годам 4 месяцам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.