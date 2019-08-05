Происшествия

Гражданин Польши пытался провезти марихуану через МАПП Убылинка

Сотрудниками Псковской таможни совместно с представителями управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области в результате проведённых совместных оперативно-розыскных мероприятий на таможенном посту МАПП Убылинка Псковской таможни на российско-латвийском участке границы во время досмотра водительской кабины транспортного средства марки «Мерседес» под управлением гражданина Республики Польши, 1972 года рождения, следующего на выезд с таможенной территории Евразийского экономического союза, в личных вещах были обнаружены вещества растительного происхождения с характерным пряным запахом, упакованные в полимерные пакеты.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, по результатам проведенного исследования в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Псковской области обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическими средствами - каннабис (марихуана), и гашиш, общим весом 9,31 грамм и 4,8 грамм соответственно.

По данному факту Псковской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Гражданин Польши задержан.