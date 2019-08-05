Происшествия

25-летний житель Новоржевского района может получить уголовный срок за незаконный отстрел косули

В отделении полиции по Новоржевскому району возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. По версии полицейских, 25-летний житель деревни Залог осуществил незаконный отстрел косули, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведенных следственных действий получены признательные показания подозреваемого в совершении преступления. По месту его жительства стражи порядка обнаружили и изъяли незарегистрированное ружье, боеприпасы и останки животного.

Максимальный размер наказания, предусмотренный законодательством за совершение данного преступления, составляет пять лет лишения свободы.