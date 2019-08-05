Происшествия

15 великолучан обвиняются в серии мошенничеств с материнским капиталом

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении пятнадцати жителей города Великие Луки. Они обвиняется в совершении серии мошенничеств с материнским капиталом, то есть в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 стати 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщили ПЛН в прокуратуре, предварительным расследованием установлено, что на протяжении 2012-2016 гг. обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершали незаконные действия по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала.

Разработанная преступная схема заключалась в предоставлении территориальным органам Пенсионного Фонда Российской Федерации заведомо ложных сведений о якобы приобретенном жилье, которое фактически контролировалось преступниками и не использовалось для улучшения жилищных условий.

Незаконно полученные денежные средства распределялись между участниками преступной группы, в которую входили сотрудники риэлторских агентств и получатели сертификатов.

Санкция наиболее строго наказания по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.