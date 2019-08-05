Происшествия

Псковские полицейские раскрыли кражу крышек канализационных люков

9 августа в УМВД России по городу Пскову с зявлением обратился служащий комитета по управлению городских муниципальных служб. Он рассказал стражам порядка, что с улицы Новаторов неизвестный свободным доступом украл 4 крышки канализационных люков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицией установлен подозреваемый в хищении муниципального имущества. Им оказался безработный пскович 1974 года рождения. Ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе по статье 158 «Кража» УК РФ. В содеянном подозреваемый сознался.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.