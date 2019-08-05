Происшествия

Два года лишения свободы получил великолучанин за кражу автозапчастей

Как установлено в ходе следствия, в апреле этого года была совершена кража из гаража по улице Индустриальной в Великих Луках. Злоумышленник проник в помещение через незапертую дверь. Он похитил двигатель и запасные части от автомобиля «Мерседес». Ущерб для 33-летнего владельца авто и гаража - 60 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. Им оказался 42-летний безработный, ранее судимый местный житель. Было установлено, что похищенное злоумышленик вывозил на своем автомобиле. Часть чужого имущества у него изъята.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренным частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. После завершения расследования уголовное дело было направлено в Великолукский городской суд для дальнейшего разбирательства.

Суд назначил мужчине наказание: два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.