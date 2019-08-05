Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по росгвардейцам

Вооруженный огнестрельным оружием мужчина напал на сотрудников Росгвардии в Тюмени, нападавший обезврежен, сообщает ТАСС.

В результате ЧП получил огнестрельное ранение сотрудник Росгвардии, его жизнь находится вне опасности, рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, росгвардейцы, при патрулировании на улице Интернациональной заметили у одного из жилых домов подозрительного человека.

«При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — сообщил Грибакин.

Для задержания нападавшего применили табельное оружие, нарушитель порядка был задержан и обезоружен. Его госпитализировали с ранением ног.