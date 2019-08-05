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Пожилая псковичка лишилась 21 тысячи рублей после «проверки электросетей» в ее квартире

Пожилая псковичка лишилась 21 тысячи рублей после проверки электросетей в ее квартире. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областном УМВД.

В УМВД России по городу Пскову с заявлением обратилась местная жительница. Женщина 1945 года рождения рассказала, что днем 9 августа в ее квартиру, расположенную в многоэтажном доме на Ольгинской набережной, зашел неизвестный.

Мужчина представился работником коммунальных служб и сообщил, что ему необходимо проверить электрические сети в жилом помещении. После его ухода пенсионерка обнаружила, что из ее квартиры исчезли деньги в размере 21 тысячи рублей.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного статьей 158 «Кража» УК РФ. Расследование продолжается.