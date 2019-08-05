Происшествия

Великолучанин отправится в колонию за кражу колес и бензопилы

Великолучанин отправится в колонию строгого режима за кражу колес и бензопилы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ночью 25 августа 2018 года двое мужчин подошли к частному дому на улице Южной в Великих Луках. Один остался наблюдать возле забора за окружающей обстановкой, а второй перелез через ограждение и проник на территорию участка. В не запретом сарае злоумышленник нашел топор, при помощи которого взломал входную дверь в дом. Там ему удалось найти ключ от гаража.

Из постройки молодой человек похитил четыре колеса в сборе с шинами и бензокосу. Похищенное неизвестный передал своему подельнику за забор. Затем обоим удалось скрыться с места преступления, а имуществом распорядиться по своему усмотрению. Ущерб для владельца составил более 16 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки подозреваемые в краже были установлены и задержаны. Ими оказались 40-летний неработающий, ранее судимый великолучанин и 32-летний безработный местный житель.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренным частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. После завершения расследования уголовное дело было направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Суд назначил наказание великолучанину 1979 года рождения три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, великолучанину 1987 года рождения 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.