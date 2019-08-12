Происшествия

Великолучанку лишили прав и приговорили к обязательным работам за нетрезвое вождение

Жительница города Великие Луки приговорена к 160 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Приговором Великолукского городского суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В суде установлено, что гражданка в соответствии с постановлением мирового судьи судебного участка № 34 города Великие Луки Псковской области от 2 августа прошлого года, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования), и подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

24 мая 2019 года примерно в 22.45 минут гражданка села за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея при себе водительских прав. В пути следования около дома №137 по проспекту Гагарина она была остановлена сотрудниками ДПС. Они отстранили ее от управления транспортным средством, после чего у нее установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в количестве 0,67 мг/л, то есть установлен факт нахождения гражданки в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 160 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.